ФСБ проводит оперативно-следственные действия в кинологическом центре свердловского ГУ МВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области проводят оперативно-следственные мероприятия в зональном центре кинологической службы областного ГУ МВД. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В учреждении проходят оперативно-следственные мероприятия", - сказал он.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил журналистам, что в учреждении действительно работают сотрудники регионального ФСБ совместно с полицейскими из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по региону. "Сыщики действуют строго в рамках правового поля и в рамках возбужденного бесфигурантного уголовного дела, связанного с предполагаемым нарушением коррупционного законодательства", - отметил он.

Горелых добавил, что кинологический центр работает в штатном режиме. "Об итогах оперативно-следственных мероприятий на данном этапе разбирательства говорить пока преждевременно по причине того, что они еще не завершены. В случае если сведения о нарушении законодательства найдут свое подтверждение, руководством регионального полицейского главка будут приняты адекватные меры реагирования, а также оказано максимальное содействие нашим партнерам из Следственного комитета", - добавил он.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону уточнили журналистам, что уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ, расследуется оно вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Свердловской области. "По уголовному делу проводятся и иные следственные действия (допросы свидетелей, анализ служебных документов), направленные на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (15:08 мск) - добавлен комментарий СУ СК по региону в пятом абзаце