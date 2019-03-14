Челябинские активисты ОНФ обратились в Роспотребнадзор с жалобами на уборку снега

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Активисты отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области обратились в управление Роспортребнадзора по региону с жалобами по итогам мониторинга качества уборки дорог в Челябинске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ОНФ.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский в феврале на совещании с главами районов Челябинска назвал катастрофической ситуацию с уборкой снега в городе и потребовал навести порядок. Также он поручил городским властям составить две дорожные карты: о том, как будет идти уборка снега в марте, и о том, как будет организована работа в следующем зимнем сезоне.

"Челябинские активисты ОНФ направили обращение в региональное управление Роспотребнадзора по итогам мониторинга качества уборки городских дорог. Общественники обнаружили грязные снежные завалы высотой в человеческий рост на улицах областного центра. Эксперты ОНФ предупреждают об экологических рисках, связанных со складированием огромных сугробов на обочинах", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что снег, перемешанный с грязью и реагентами, при таянии образует большой объем опасной для здоровья пыли. "Опасность представляют вредные химические вещества, которые содержатся в снежных массах: реагенты, песчано-солевые смеси, бытовой мусор. В повышенных концентрациях, попадая в легкие жителей, они способны воздействовать на нервную, иммунную, эндокринную системы человека, способствовать развитию аллергических реакций и заболеваний органов дыхания", - цитирует пресс-служба члена регионального отделения ОНФ, завкафедрой оториноларингологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Мусоса Коркмазова.

Также некачественная уборка снега повышает опасность для участников дорожного движения и пешеходов.