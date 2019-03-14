Сильные снегопады ожидаются в нескольких регионах Урала в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Сильные снегопады и переменная облачность ожидаются в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. Об этом сообщили в четверг ТАСС синоптики региональных гидрометцентров.

"В ближайшие три дня пройдут сильные снегопады в крайне южной и восточной половинах Свердловской области. Температура останется отрицательной: ночью - минус 8-10 градусов, может быть до минус 13, дневная температура - минус 1-5", - рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко.

Сильный снегопад продлится и в Челябинской области, синоптики регионального гидрометцентра предупреждают о гололедице на дорогах. Ранее сообщалось, что движение автобусов и грузовиков по участку федеральной автодороги М5 "Урал" в Челябинской области ограничено из-за сильного снегопада. По этой же причине международный аэропорт Челябинска временно не принимает рейсы.

Помимо сильного снега, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются порывы ветра до 14 м/с и температура воздуха до минус 26. "Будет переменная облачность на все три дня, ночные температуры будут в диапазоне - минус 21-26, дневные - минус 5-10, местами - до минус 15. Направление ветра на трое суток разное - от северо- западного до юго-восточного, юго-западного - 4-9 м/с, в отдельных районах, преимущественно по югу, порывы до 14 м/ с. В субботу ожидаем по югу нашего округа сильный снег", - уточнили ТАСС в региональном гидрометцентре.

По данным на сайте Гидрометцентра РФ, в ближайшие дни в Курганской области ожидается небольшой снег, температура воздуха днем опустится до минус 2 градусов, ночью - до 11 градусов мороза. В Тюменской области в четверг плюсовая температура - 4 градуса тепла, облачно, временами небольшой дождь, но 15 марта последует снегопад с температурой воздуха ночью до минус 11.

Оттепель придет и в более северный регион округа. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, сообщается на сайте гидрометцентра региона.