Власти Югры предлагают запретить продажу вейпов детям

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Законопроект об ограничении продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей к ним утвержден в четверг в ходе заседания правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщается в материалах на едином официальном сайте органов власти ХМАО.

"Проектом закона предлагается установить на территории Ханты-Мансийского автономного округа запрет на розничную продажу несовершеннолетним электронным системам доставки никотина (ЭСДН), жидкостей к ним и безникотиновых жидкостей для ЭСДН. <…> Он разработан в целях защиты жизни, здоровья, нравственности и обеспечения безопасности несовершеннолетних", - говорится в информационной справке к законопроекту.

За продажу вейпов несовершеннолетним граждан планируется штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, а компании и организации - от 10 до 20 тыс. рублей.

Законопроект теперь должны утвердить депутаты думы ХМАО на заседании 28 марта.