ОНФ: проблема с двойными платежами за мусор в Югре носит единичный характер

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Случаи двойных платежек за вывоз мусора в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре носят единичный характер, массовой проблемы нет, сообщил ТАСС представитель регионального Общероссийского народного фронта Евгений Печерица.

В соответствии с реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами за вывоз мусора теперь отвечают региональные операторы, они взимают плату за услуги по новым тарифам. В Югре новая система начала работать с 1 января. В регионе действует две зоны - "северная" и "южная". В качестве единого оператора утверждена "Югра-Экология".

"Что касается Югры то да, такие квитанции имеются. Но здесь надо разбираться в каждом конкретном случае. Например, где-то управляющие компании могли без мнения собственников собрать и оставить средства на обслуживание контейнерных площадок. Но в целом по региону нет глобальной проблемы. Это у нас не "эпидемия". Вся работа по переходу на новую систему обращения с ТКО идет в нормальном режиме", - сказал он.

Ранее эксперты проекта "Единой России" "Чистая страна" направили в Генпрокуратуру для проверки данные о том, что в 30 регионах местные жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. Подобная ситуация сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе. Среди субъектов РФ, где была выявлена данная проблема, была указана Югра. Ожидается, что результаты проверки появятся в апреле.