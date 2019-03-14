{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

ОНФ: проблема с двойными платежами за мусор в Югре носит единичный характер

Эксперты проекта "Единой России" "Чистая страна" ранее направили в Генпрокуратуру данные о том, что в 30 регионах, в том числе в Югре, жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Случаи двойных платежек за вывоз мусора в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре носят единичный характер, массовой проблемы нет, сообщил ТАСС представитель регионального Общероссийского народного фронта Евгений Печерица.

В соответствии с реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами за вывоз мусора теперь отвечают региональные операторы, они взимают плату за услуги по новым тарифам. В Югре новая система начала работать с 1 января. В регионе действует две зоны - "северная" и "южная". В качестве единого оператора утверждена "Югра-Экология".

"Что касается Югры то да, такие квитанции имеются. Но здесь надо разбираться в каждом конкретном случае. Например, где-то управляющие компании могли без мнения собственников собрать и оставить средства на обслуживание контейнерных площадок. Но в целом по региону нет глобальной проблемы. Это у нас не "эпидемия". Вся работа по переходу на новую систему обращения с ТКО идет в нормальном режиме", - сказал он.

Ранее эксперты проекта "Единой России" "Чистая страна" направили в Генпрокуратуру для проверки данные о том, что в 30 регионах местные жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. Подобная ситуация сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе. Среди субъектов РФ, где была выявлена данная проблема, была указана Югра. Ожидается, что результаты проверки появятся в апреле.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округНовая система обращения с ТКО
Клиенты Сбербанка перечислили на благотворительность в 2018 году около 4 млрд рублей
Наибольшая доля пожертвований совершается жителями Москвы и Московской области
Читать полностью