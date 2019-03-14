Чиновников на Ямале отбирают по методике конкурса "Лидеры России"

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Участники конкурса "Лидеры России" имеют прекрасные шансы занять важные должности в органах власти, такой опыт есть в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил ТАСС в Сочи на площадке конкурса губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Я уверен, что механизм его (конкурса) хороший, позволяющий проявить определенные качества человека. Тест серьезный. Финалисты - люди сильные, с активной жизненной позицией и мощным интеллектуальным потенциалом", - сказал глава Ямала.

По его словам, по методике конкурса "Лидеры России" на Ямале в июле 2018 года прошел конкурс на замещение должности директора окружного департамента государственного заказа. Победителем стал один из шести кандидатов, ранее работавший в аппарате главы Ханты-Мансийского автономного округа, полуфиналист "Лидеров России" Олег Клочков. "Это ведомство размещает заказы на сумму более 30 млрд рублей. Когда я впервые сообщил, что пройдет подобный конкурс, мне никто не поверил", - сказал Артюхов.

В качестве еще одного примера он привел нынешнего замглавы администрации Нового Уренгоя Алексея Горпинченко, с которым познакомился благодаря "Лидерам России". "Это единственный прошлый финалист с Ямала. Теперь он работает заместителем главы Нового Уренгоя. Перешел из системы "Газпрома", достаточно комфортной. Принял такой общественный вызов - работать на муниципальной службе", - сказал Артюхов.

Он добавил, что очень открыто относится к таким конкурсам, поскольку они в том числе помогают выстроить нужные контакты и познакомиться с грамотными специалистами. Артюхов пояснил, что планирует следить за судьбами финалистов нынешнего конкурса, поскольку в любой момент "они могут пригодиться".

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут 100 победителей. В их числе трое человек от ЯНАО. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.