Полуфиналисты "Лидеров России" из ЯНАО получат по 230 тыс. руб. в виде гранта

ТАСС, 15 марта. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа поддержат полуфиналистов конкурса "Лидеры России" грантом на сумму 230 тыс. рублей, сообщил в пятницу глава Ямала Дмитрий Артюхов в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Принял решение выделить ямальским полуфиналистам грант на сумму 230 тысяч рублей. Его можно будет потратить на образование", - написал он.

По словам губернатора, всего претендовать на грант может 21 человек.

Ранее Артюхов, посещая в Сочи финал конкурса "Лидеры России", рассказал ТАСС, что участники данного мероприятия имеют прекрасные шансы занять важные должности в органах власти. В пример он привел проведение конкурса на замещение должности директора департамента государственного заказа ЯНАО, организованного по методике "Лидеров России", а также нынешнего замглавы администрации Нового Уренгоя Алексея Горпинченко, с которым познакомился благодаря "Лидерам России".

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. Финалистами конкурса стали 300 человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана указом главы государства в мае 2018 года для развития одноименной платформы.