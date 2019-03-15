Три рейса Utair из-за метели задержаны в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Три рейса авиакомпании Utair, которые должны были в пятницу утром вылететь из Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), задержаны на несколько часов до нормализации погоды. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта Ханты-Мансийска.

"Три рейса Utair в Тюмень, Каму и Уфу сегодня не вылетели из Ханты-Мансийска в связи с метелью. <…> Пассажирам предоставляется горячее питание и напитки", - сказал собеседник агентства, добавив, что вылеты состоятся, когда нормализуется погода.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Ханты-Мансийска, рейс в Тюмень должен был вылететь в 08:20 (06:20 мск) по местному времени, но задержан до 13:00 (11:00 мск), вылет до Камы (Кондинский район ХМАО) планировался в 09:00 (07:00 мск), задержан до 15:00 (13:00 мск), а рейс в Уфу, планировавшийся в 10:42 (08:45 мск), задержан до 12:30 (10:30 мск).

Ранее сообщалось, что два рейса авиакомпании Utair (из Нижневартовска и Тюмени), которые должны были прибыть в пятницу утром в Ханты-Мансийск, по решению командиров самолетов направились в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), где благополучно приземлились.

По информации регионального Гидрометцентра, 15 марта в течение суток в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются ветер порывами 19-24 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега и снега, метель, гололед.