Военные вертолеты на учениях уничтожили бронетехнику условного противника на Урале

ТАСС, 15 марта. Армейская авиация Центрального военного округа (ЦВО) отработала уничтожение бронетехники условного противника в ходе учений мотострелковых подразделений в Челябинской области. В отработке практических действий были задействованы более 10 вертолетов Ми-8, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"К маневрам, которые носят двусторонний характер, привлечены более 10 экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8, а также свыше тысячи мотострелков, переброшенных под Челябинск из Свердловской области. Экипажи Ми-8 выполнили около 50 вылетов на поиск и уничтожение бронированной техники и укрепленного командного пункта условного противника. Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" и авиационные бомбы", - говорится в сообщении.

Также экипажи Ми-8 отработали доставку тактического десанта в район блокирования "противника", прикрытие колонн техники с воздуха. "Отработка учебно-боевых задач осуществлялась в сложной помеховой обстановке, в условиях активного радиоэлектронного подавления", - добавили в пресс- службе.

Как пояснили ТАСС в военном округе, учения стартовали 11 марта, завершаются 15 марта.