Занятия в школах Ханты-Мансийска частично отменены из-за метели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Занятия 1-9 классов в школах Ханты-Мансийска частично отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в городской администрации.

По данным Гидрометцентра ХМАО, в городе ветер порывами 19-24 м/c, метель, гололед. Сейчас температура воздуха минус 4 градуса.

"Первая смена сегодня училась в Ханты-Мансийске, поскольку утром снег в городе только начинался. В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра и метелью было принято решение отменить в пятницу занятия второй смены у учащихся 1-9 классов Ханты-Мансийска", - сказал собеседник агентства.

Ранее три рейса авиакомпании Utair, которые должны были вылететь из Ханты-Мансийска в пятницу утром, были задержаны на несколько часов до нормализации погоды. Еще два рейса из Нижневартовска и Тюмени по решению пилотов ушли на посадку в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ).