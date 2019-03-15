Цуканов: Курганская область может обеспечить продовольствием северные регионы Урала

КУРГАН, 15 марта. /ТАСС/. Инвестиции в развитие сельского хозяйства в Курганской области позволят в будущем обеспечить продовольствием Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа (ХМАО и ЯНАО) и крупные города Уральского федерального округа (УрФО). Такое мнение выразил в пятницу на совете губернаторов округа в Кургане полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов.

"Зауралье обладает значительным потенциалом для производства аграрной продукции, отмечается рост показателей производства молока, мяса, картофеля. <…> Курганская область могла бы <…> поставлять продукты питания в северные регионы УрФО и крупнейшие города округа. <…> Регионы Крайнего Севера нуждаются сельскохозяйственной продукции. Тюмень, Челябинск, Свердловская область не смогут решить эту проблему, в то же время мы видим [в Курганской области] большой объем пустующих земель", - сказал он.

Цуканов отметил, что в регионе есть около 300 тыс. га неиспользованных земель, которые можно использовать для сельского хозяйства.

"Формы привлечения инвесторов могут быть разные. Это аренда или покупка земли для ведения бизнеса или инвестиции в существующий проект. <…> Есть все предпосылки для создания вертикально-интегрированных комплексов по убою и первичной переработке скота, развитие производства и переработки сельхозпродукции", - отметил он.

По мнению полпреда, к этому можно подключать крупный бизнес и промышленные предприятия. В качестве примера он привел Уральскую горно-металлургическую компания (УГМК), которая вкладывает деньги в создание и развитие агрокомплексов в Свердловской области.

Полпред президента РФ в УрФО 15 марта в Кургане проводит совещание с главами субъектов округа. Основная тема совета - развитие кооперационных связей между регионами.