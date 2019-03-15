Дубровский: коридор "Север - Юг" позволит компаниям Урала сократить сроки поставок втрое

КУРГАН, 15 марта. /ТАСС/. Компании в Уральском федеральном округе (УрФО) смогут значительно уменьшить свои транспортные издержки и сократить сроки доставки грузов втрое за счет международного транспортного коридора "Север - Юг". Такое мнение высказал в пятницу губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании у полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова.

Ранее в Иране открыли часть транспортного коридора "Север - Юг" - железную дорогу между иранскими городами Решт и Казвин.

"Преимущества географического положения Челябинской области и в целом Большого Урала предопределяют наше активное участие в формировании транспортного коридора "Север - Юг". Он позволит уральским регионам ускорить темпы развития перспективных экономических специализаций и усилит конкурентные преимущества компаний за счет более короткого доступа к мировым рынкам", - сказал Дубровский.

К примеру, пояснил он, по расчетам специалистов Магнитогорского металлургического комбината, сокращение времени доставки грузов до иранских портов с 14 до пяти суток позволит снизить издержки предприятия на 1,5 млрд рублей в год. "Уверен, подобные расчеты имеют и другие компании-экспортеры Уральского федерального округа", - добавил Дубровский.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью 7,2 тыс. км от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию. Планируется, что этот коридор позволит сократить не только время, но и стоимость доставки грузов.