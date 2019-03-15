{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолеты Utair, из-за метели отправленные вместо ХМАО на Ямал, вылетели в пункт назначения

На запасной аэродром в Ноябрьск были перенаправлены рейсы из Нижневартовска и Тюмени

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Два самолета авиакомпании Utair, которые в пятницу утром должны были прибыть в Ханты-Мансийск, но из-за метели были отправлены в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), вылетели в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Utair.

Ранее сообщалось, что два рейса авиакомпании Utair (из Нижневартовска и Тюмени) по решению командиров самолетов направились в Ноябрьск, где благополучно приземлились. Также из-за непогоды в аэропорту Ханты-Мансийска были задержаны два самолетных рейса Utair в Тюмень и Уфу, и один вертолетный в поселок Каму в Кондинском районе ХМАО.

"Рейсы UT 316 Нижневартовск - Ханты-Мансийск и UT 319 Тюмень - Ханты-Мансийск из-за метели ушли на запасной аэродром в Ноябрьск, где переждали непогоду, и с пассажирами вылетели в Ханты-Мансийск в 11:56 (09:59 мск) и 12:00 (10:00 мск) по местному времени", - сказал собеседник агентства.

По информации регионального Гидрометцентра, 15 марта в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются ветер порывами 19-24 м/с, сильный снег, метель, гололед.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
Молния
СК просит суд в Екатеринбурге арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова
Читать полностью