Самолеты Utair, из-за метели отправленные вместо ХМАО на Ямал, вылетели в пункт назначения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Два самолета авиакомпании Utair, которые в пятницу утром должны были прибыть в Ханты-Мансийск, но из-за метели были отправлены в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), вылетели в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Utair.

Ранее сообщалось, что два рейса авиакомпании Utair (из Нижневартовска и Тюмени) по решению командиров самолетов направились в Ноябрьск, где благополучно приземлились. Также из-за непогоды в аэропорту Ханты-Мансийска были задержаны два самолетных рейса Utair в Тюмень и Уфу, и один вертолетный в поселок Каму в Кондинском районе ХМАО.

"Рейсы UT 316 Нижневартовск - Ханты-Мансийск и UT 319 Тюмень - Ханты-Мансийск из-за метели ушли на запасной аэродром в Ноябрьск, где переждали непогоду, и с пассажирами вылетели в Ханты-Мансийск в 11:56 (09:59 мск) и 12:00 (10:00 мск) по местному времени", - сказал собеседник агентства.

По информации регионального Гидрометцентра, 15 марта в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются ветер порывами 19-24 м/с, сильный снег, метель, гололед.