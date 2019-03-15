В Уральском федеральном округе утилизируется до 8% отходов

КУРГАН, 15 марта. /ТАСС/. Около 3 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) ежегодно образуется в Уральском федеральном округе (УрФО), утилизируется 6-8% мусора. Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов на совете губернаторов округа.

"На территории округа ежегодно образуется 3 млн тонн ТКО, утилизируется и обезвреживается 6-8%. 114 полигонов лицензированы и уже заполнены более чем на половину, 121 полигон действует без разрешительных документов", - сказал Цуканов.

Он добавил, что в округе нет ни одного современного мусороперерабатывающего завода. "К 2024 году предусмотрено строительство маломощных пунктов переработки отходов только в Свердловской области и на Ямале. Требуются значительные инвестиции и площади", - отметил полпред.

Ранее сообщалось, что в УрФО накоплено около 9,5 млрд тонн отходов, в том числе первого и второго класса опасности.

Полпред в пятницу в Кургане проводит совещание с главами субъектов округа. Основная тема - развитие кооперационных связей между регионами.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.