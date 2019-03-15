Аэропорт Ханты-Мансийска, где были задержаны рейсы из-за метели, работает в обычном режиме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Два рейса авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска в Тюмень и Уфу, задержанные в пятницу из-за метели, вылетели в пункты назначения, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Ханты-Мансийска.

Ранее в пятницу из-за метели в аэропорту Ханты-Мансийска были задержаны два рейса Utair в Тюмень и Уфу, а также вылет вертолета в поселок Кама в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО). Еще два рейса Utair из Нижневартовска и Тюмени по решению командиров самолетов направились в Ноябрьск.

"Аэропорт Ханты-Мансийска в настоящее время работает в штатном режиме. Рейсы Utair из Ханты-Мансийска в Тюмень и Уфу благополучно вылетели. Вертолетный рейс в поселок Кама перенесен на завтра. Кроме того, два рейсы Utair, ранее вынужденно улетевшие в Ноябрьск, вернулись в Ханты- Мансийск, один приземлился в 13:08 (11:08 мск), а второй в 13:16 (11:16 мск)", - сказал собеседник агентства.

По информации регионального гидрометцентра, 15 марта в ХМАО ожидаются ветер порывами 19-24 м/с, сильный снег, метель, гололед.