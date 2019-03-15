Семь ресторанов Екатеринбурга примут участие в фестивале французской еды 21 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга смогут прикоснутся к гастрономическому наследию Франции на фестивале "Вкус Франции" 21 марта, на котором традиционные французские блюда представят в этом году уже семь ресторанов города, сказал журналистам в пятницу генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алэн Коффинье.

"21 марта мы отмечаем праздник гастрономии и более 150 стран уже присоединились к нам. По всему миру более 3 тыс. поваров представят сеты из пяти блюд и вино, в этом году в Екатеринбурге уже 7 ресторанов примут участие в фестивале, а в прошлом году было только два", - сказал Коффинье.

По его словам, традиционно гостям фестиваля в Екатеринбурге предложат французское меню, составленное по единой схеме: аперитив, закуски, одно или несколько основных блюд, сыры, десерт, французские вина.

Эксперты ЮНЕСКО в 2010 году признавали, что французская гастрономическая культура с ее ритуалами и сложной организацией достойна включения в Список нематериального культурного наследия.