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ДТП с 18 автомобилями произошло на дороге в Тюменской области

Автомашины столкнулись на 10-м километре объездной дороги Тюмень - Боровский - Богандинский
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© Госавтоинспекция Тюменской области

ТАСС, 15 марта. Авария с участием, по предварительным данным, 18 автомобилей произошла на дороге в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УГИБДД по региону.

"Массовое ДТП случилось на 10-м километре объездной дороги Тюмень - Боровский - Богандинский. По предварительным данным, столкнулись 18 автомобилей, пока сообщается об одной пострадавшей женщине. Движение по автодороге ограничено со стороны поселка Боровский в сторону Тюмени. На месте ДТП работают три наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение вручную", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что рассматривается возможность организации реверсивного движения по одной полосе в обоих направлениях, ГИБДД рекомендует автомобилистам въезжать в Тюмень по федеральной автодороге Тюмень - Омск.

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