Сотрудников МЧС в Югре подозревают в незаконном получении 1,4 млн руб. от бизнесмена

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников пожарного надзора регионального управления МЧС в городе Когалым (Ханты-Мансийский автономный округ), они подозреваются в незаконном получении 1,4 млн рублей от местного предпринимателя. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ХМАО в пятницу.

По данным прокуратуры, руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального главка МЧС в Когалыме и его заместитель в 2016-2017 гг. требовали от директора местной фирмы часть денег от договоров в сфере пожарной безопасности. Предприниматель, опасаясь за судьбу своего бизнеса, согласился с требованиями и передал им 1,4 млн рублей.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт коррупционной деятельности выл выявлен в ходе прокурорской проверки. Подозреваемые уволены с занимаемых должностей в связи с утратой доверия.