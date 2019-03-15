Югра предложила установить налоговый спецрежим для компаний, перерабатывающих мусор

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложили ввести специальный налоговый режим для предприятий, занимающихся утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила в пятницу на совете губернаторов Уральского федерального округа в Кургане глава Югры Наталья Комарова.

"Среди наших предложений по развитию системы - установить специальный налоговый режим для предприятий, которые осуществляют утилизацию ТКО, на федеральном и региональном уровнях, начиная от НДС и заканчивая, может быть, налогом на прибыль", - сказала Комарова.

Она сообщила, что власти Югры также предлагают внести изменения в законодательство о госзакупках и обязать заказчиков приобретать как минимум 5% продукции, произведенной из вторичного сырья, в общем годовом объеме своих закупок. "Гарантия приобретения товарной продукции, произведенной из такого сырья, была бы крайне полезна для того, чтобы сформировать реальный рынок", - сказала глава Югры, добавив, что необходимо предусмотреть компенсации из федерального бюджета для заказчиков, покупающих продукцию из вторсырья.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Югре новая система начала работать с 1 января. В регионе действует две зоны "северная" и "южная". В качестве единого оператора утверждена компания "Югра-Экология".