Лидер фракции единороссов в свердловском Заксобрании попала в аварию на трассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Лидер фракции "Единой России" в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова попала в аварию по дороге из Екатеринбурга в Тюмень. Сейчас она находится в больнице, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе свердловского регионального отделения партии.

"Факт аварии подтверждаем. Елена Валерьевна обратилась за помощью к врачам. По нашим данным, она находится в больнице в Екатеринбурге", - сказали в пресс-службе.

В реготделении добавили, что авария произошла вечером 14 марта, машина получила повреждения. Чечунова ехала из Екатеринбурга в Тюмень на заседание Уральского межрегионального координационного совета "Единой России".

Елена Чечунова является депутатом областного парламента с 2006 года. В текущем созыве является руководителем фракции "Единая Россия" и председателем комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.