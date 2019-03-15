Замглавы Екатеринбурга подал в отставку после проверки прокуратуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Анатолий Гагарин подал в отставку после проверки прокуратуры. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой Свердловской области.

Ранее сообщалось, что мэрия проводит внутреннюю проверку после обращения прокуратуры, которая нашла нарушения закона "О муниципальной службе" в назначении Гагарина на должность в администрации.

"По результатам проверки прокуратура Екатеринбурга в феврале 2019 года в адрес главы Екатеринбурга внесла представление, по результатам рассмотрения которого Гагарину был объявлен выговор за нарушения требований законодательства. Кроме того, он был уволен с должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что Гагарин при назначении был директором трех коммерческих организаций. Они работали в области СМИ и рекламы. Гагарин же курировал комитеты по внешним связям, по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, информационно-аналитический департамент. Это могло привести к возникновению конфликта интересов. Более того, должностная инструкция заместителя главы Екатеринбурга не разрабатывалась и не утверждалась.