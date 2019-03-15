Комиссия Арктических зимних игр посетит ЯНАО в апреле

ТАСС, 15 марта. Выездная комиссия Международного комитета Арктических зимних игр посетит Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в апреле 2019 года. Она ознакомится с развитием региона и его спортивной инфраструктурой. Об этом сообщил ТАСС в Сочи на площадке конкурса "Лидеры России" губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

ЯНАО претендует на проведение первых в России Арктических зимних игр в 2026 году. В качестве потенциального места проведения соревнований выбран Салехард, где есть спортивные залы и комплексы, гостиницы, кафе и рестораны, учреждения культуры. В рамках проведения Игр 2018 года (прошли в марте в Канаде) предварительная заявка региона получила одобрение членов международного комитета. Дальнейшее решение по российской заявке будет приниматься в марте 2020 года на заседании Международного комитета Арктических зимних игр.

"У нас в начале апреля будет выездная комиссия [Международного комитета Арктических зимних игр]. В ее составе - представители США и Канады. Мы им покажем спортивную инфраструктуру, которая будет готова к потенциальному проведению игр - в частности, спортивный комплекс в Салехарде [многофункциональный спортивный комплекс "Ямал-Арена"], - а также расскажем про планы по благоустройству региона", - сказал глава региона.

По его словам, конкурентами региона в проведении Игр выступают США, Канада, Исландия.

Команда Ямала представляет Россию на Играх с 2004 года, за это время она завоевала более 500 медалей. В марте более 70 ямальских спортсменов на соревнованиях в городах Хей-Ривер и Форт-Смит Северо-Западных территорий Канады выиграли 51 золотую медаль. Сейчас сборная приступила к подготовке к Играм 2020 года.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года каждые два года. Участие в соревнованиях принимают непрофессиональные спортсмены в возрасте от 13 до 24 лет из стран циркумполярного региона - США, Канады, Швеции, Норвегии, Финляндии, Гренландии и России. В программу соревнований входят фигурное катание, хоккей, бег на снегоступах, гонки на собачьих упряжках, настольный теннис, бадминтон, бег на лыжах, баскетбол и другие виды спорта.