Более 1,5 тыс. студентов и школьников приняли участие в IT-форуме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. студентов и школьников с Уральского федерального округа (УрФО) приняли участие в профориентационном форуме "Пик IT", организованном Уральским федеральным университетом (УрФУ). Об этом в субботу сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

"Более 1,5 тыс. студентов и школьников Свердловской, Челябинской и Курганской областей приняли участие в днях открытых дверей IТ-отрасли "Пик IT", которые провел Уральский федеральный университет совместно с компанией СКБ Контур. В программе образовательного проекта было 34 лекции и мастер-класса, на которых представители крупных IТ-компаний рассказывали о том, как стать востребованными разработчиками и знакомили с цифровыми трендами", - сказали в пресс-службе.

В заключительный день специалисты вуза провели для школьников мастер-класс по моделированию дополненной реальности. "Цель нашего мастер-класса показать, что дополненная реальность - это технология доступная не только программистам. Сейчас можно находить IT-решения самостоятельно", - сказала руководитель Научно-образовательного центра промышленной робототехники Валентина Овчинникова. Участникам представилась возможность создать презентационное изображение с различными вариантами контента, поэкспериментировать с инструментами на сервисе "Argin".

Для будущих абитуриентов провели презентации образовательных программ, среди которых была новая программа, запущенная УрФУ совместно с работодателями для создания продуктивного процесса обучения. Как отметили в пресс-службе университета, концепция новой программы "Фундаментальная информатика и информационные технологии" будет практикоориентированной, что позволит готовить качественных IT-специалистов в соответствии с мировыми стандартами.

В ходе презентации лагеря по спортивному программированию SportProgrammingGuide школьникам предложили принять участие в новой образовательной смене. "Стартовала смена в Первоуральске, участие в которой принимают 30 школьников со всей Свердловской области. Следующая запускается через неделю в Краснотурьинске. Одна из главных особенностей нашего лагеря заключается в том, что посетить его могут совершенно все желающие, мы не проводим никаких отборов или конкурсов, а даем возможность всем попробовать себя в программировании", - сказал руководитель проекта Михаил Рубинчик.

О "Пик IT"

"Пик IT" - это экспертная площадка Уральского федерального университета и компании СКБ Контур для встречи школьников, студентов, работодателей. Участники знакомятся с образовательными и карьерными возможностями, формируют целостное представление о профессии.