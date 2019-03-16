Реконструкцию центрального парка в Екатеринбурге оценили в 2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей потребуется для реконструкции Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге. Такие данные были озвучены в субботу в ходе общественного обсуждения концепции развития парка.

Формат обсуждения представлял собой серию круглых столов по разным направлениям - от экономической модели и финансирования до экологии и садоводства.

"По нашим оценкам, необходимый объем инвестиций - более 2 млрд рублей. В пропорции это один к двум, то есть один рубль государственный - два рубля частных. Разделение инвестиций, с нашей точки зрения, должно происходить следующим образом: все, что не приносит денег, все, что необходимо для улучшения парка, - это вкладывает государство, а все, что имеет возврат инвестиций, - это вкладывают частники", - сказал на круглом столе Иван Кузнецов - глава компании "Acons Group", которая является разработчиком концепции развития парка. Он добавил, что весь проект может быть реализован в течение пяти лет.

Заместитель главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь отметила, что представленная концепция должна быть утверждена к лету. "Времени очень мало, в любом случае, концепцию нужно к лету утверждать. И только тогда можно начинать работать", - уточнила она.

Разработчики предложили сделать парк востребованным в любое время года, а не только летом. Внутреннее же пространство они намерены поделить на четыре функциональные зоны: лес, луг, реку и партер. "Есть определенные решения, которые хотелось бы видеть в парке. Мне очень приятно, что на обсуждение пришло столько неравнодушных людей - это были экологи, ландшафтные дизайнеры, представители вузов. Нам нужно готовить людей к новому восприятию парка", - рассказала модератор одного из круглых столов, директор Уральского регионального центра ТАСС Мария Картуз.

Екатеринбургский ЦПКиО имени В. В. Маяковского расположен в центральном районе города. Площадь парка - 94 га, 70 из которых занимает лесной массив. В парке работает более 50 аттракционов, часть из которых функционирует с советских времен.