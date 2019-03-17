Два человека пострадали в крупном пожаре в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Пожар, охвативший площадь в 150 кв. м, произошел в ночь на воскресенье в двухэтажном жилом доме в Челябинске. В результате пострадали два человека, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным управления, пожар произошел в здании, которое использовалось для проживания сотрудников одной из местных производственных компаний.

"Площадь пожара составила 150 кв. м, погибших нет. Самостоятельно из здания вышли 16 человек. Пострадали двое: женщина 1961 года рождения и мужчина 1988 года рождения были оперативно доставлены в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении.