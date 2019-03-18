Более 60 предприятий примут участие в Дне инноваций Центрального военного округа на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. День инноваций Центрального военного округа (ЦВО) состоится в Екатеринбурге с 5 по 6 апреля 2019 года. В выставке примут участие более 60 предприятий, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Мероприятие состоится с 5 по 6 апреля, проводится в соответствии с решением министра обороны РФ в целях создания условий для поиска передовых технологий и продукции военного назначения для использования в интересах Вооруженных сил РФ. Планируется, что День инноваций ЦВО в Екатеринбурге соберет представителей более 60 предприятий промышленности, которые предложат образцы продукции военного и другого назначения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что экспозиция будет состоять из тематических разделов, посвященных лазерным технологиям, перспективной боевой экипировке военнослужащих, робототехнике, средствам радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, медицине, средствам защиты, стрелково-пушечному вооружению.