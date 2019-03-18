Fortum подала заявку на статус поставщика электроэнергии в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Финская компания Fortum подала заявку в Минэнерго РФ на получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, сообщил в понедельник ТАСС представитель пресс-службы министерства.

Минэнерго в конце февраля объявило конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области после того, как за долги этого статуса была лишена компания "Челябэнергосбыт", а роль поставщика временно была передана работающей в регионе электросетевой компании "МРСК Урала".

"Fortum" подал заявку на участие в конкурсе, сейчас ее изучают. Итоги конкурса будут подведены после 4 апреля. Вся информация по другим участникам конкурса закрыта", - сказал представитель Минэнерго.

Основным критерием выбора нового гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области Минэнерго назвало "погашение всей либо части задолженности предыдущей организации, утратившей статус гарантирующего поставщика, перед поставщиками оптового рынка". Ранее сообщалось, что задолженность "Челябэнергосбыта" за услуги по передаче электроэнергии составляет около 4 млрд рублей.

"Fortum" является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят восемь теплоэлектростанций, пять из них базируются в Челябинской области.

По данным данным регионального диспетчерского управления энергосистемы Челябинской области, выработка электроэнергии электростанциями региона по итогам 2018 года выросла на 5,7% в годовом сравнении и составила 28815,6 млн киловатт-час.