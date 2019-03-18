Более 500 млн руб. выделили власти Челябинской области на капремонт театра в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил из бюджета региона более полумиллиарда рублей на проведение капитального ремонта Драматического театра имени Пушкина в Магнитогорске, который за 50 с лишним лет ни разу не ремонтировался. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного министерства культуры.

"Драматический театр имени Пушкина в Магнитогорске был построен в 1967 году. С тех пор там ни разу не было капитального ремонта. Губернатор Борис Дубровский выделил на ремонт 533 миллиона рублей из бюджета Челябинской области, из которых 150 миллионов поступят в этом году", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, ремонт планируется завершить до осени 2020 года. Рабочим предстоит привести в порядок фасад здания, крышу, все коммуникации, фойе. Кроме того, будут отремонтированы все три сцены театра, закуплено новое световое оборудование и звуковая аппаратура.

Представитель ведомства добавила, что на время ремонта театр закроют. В мае труппа переезжает на площадку левобережного ДК Металлургов.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра.