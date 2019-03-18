УГМК получит в лизинг новые железнодорожные вагоны на 15 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) получит в лизинг новые железнодорожные вагоны на сумму 15 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба УГМК.

Сделка будет профинансирована за счет кредитных средств банка "Открытие".

Договор о поставке железнодорожных вагонов заключен между компанией "Уголь-Транс", которая входит в холдинг УГМК и занимается перевозками грузов железнодорожным транспортом, и "дочкой" банка "Открытие" - компанией "Открытый лизинг".

ООО "Открытый лизинг" является дочерней лизинговой компанией банка "Открытие", специализируется на сделках с подвижным составом, морскими и речными судами, нефтегазовым оборудованием.

"Уголь-Транс" один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава, который занимается перевозками угля и металлургической продукции, парк компании превышает 8800 грузовых вагонов.