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Вуз в Екатеринбурге опроверг данные, что прощает студентам прогулы за посещение молебна

Молебен, который прошел 17 марта на месте будущего строительства храма святой Екатерины в сквере перед театром драмы, посетили около 8 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Уральский государственный горный университет опроверг распространенную в СМИ и социальных сетях информацию о том, что "прощает" студентам прогулы занятий за посещение 17 марта молебна в сквере перед Свердловским академическим театром драмы в Екатеринбурге. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе вуза.

Ранее "Новая газета" написала, что студентам университета предложили простить прогулы, если они придут на молебен на месте будущего строительства храма святой Екатерины в сквере в православный праздник День торжества православия.

"В Горном университете исключен подобный процесс сбора студентов на какие-либо мероприятия. Мы приветствуем активность ребят на мероприятиях университета и города, но только на добровольной основе. По данной ситуации в университете будет проведена внутренняя проверка", - отметили в пресс-службе.

В воскресенье 17 марта в сквере перед театром драмы в Екатеринбурге прошел молебен. По данным Свердловской епархии, его посетили около 8 тыс. человек. На службе присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, актеры Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Михаил Галустян. Ранее молебны проходили в храмах города, однако в 2019 году был выбран сквер, "поскольку вместить такое количество молящихся не способен ни один храм Екатеринбурга", отметили в епархии

Уральский государственный горный университет учрежден в 1914 году как Екатеринбургский горный институт, он стал первым высшим учебным заведением на Урале.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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