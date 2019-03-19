В Югре оштрафовали главу стройкомпании за долги по зарплате в размере более 40 млн руб.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 марта. /ТАСС/. Мировой судья в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) приговорил к штрафу генерального директора местной строительной компании "Монтажное управление № 5", задолжавшего более 40 млн рублей по заработной плате свыше полутысячи сотрудников. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что с марта по октябрь 2018 года руководитель компании допустил образование долга по заработной плате перед 518 работниками. Общая сумма задолженности превысила 40 млн рублей. По данному факту в отношении гендиректора "Монтажного управления № 5" следователями СУ СК по ХМАО было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Невыплата заработной платы".

"Задолженность перед работниками погашена в полном объеме, а перед судом было заявлено ходатайство о назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. По результатам его рассмотрения генеральному директору "Монтажное управление № 5" назначен судебный штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

"Монтажное управление № 5" зарегистрировано в Нягани, ведет строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.