Военные приступили к борьбе с ледяными заторами на реке Бия в Алтайском крае

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты инженерно- саперного подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, приступили к борьбе с весенними ледоходом и паводком на реке Бия. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"Подрывная команда выдвинулась в район выполнения работ на реку Бия. Военнослужащие проведут инженерную разведку ледового покрова, рассчитают количество взрывчатых веществ и средств взрывания, определят безопасное расстояние для гидротехнических сооружений. Военные инженеры подготовят сосредоточенные заряды для проведения взрывных работ, которые будут рассчитываться с таким учетом, чтобы не нанести вред окружающей среде", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе округа, работы на реке Бия на Алтае будут проводится до конца недели. Всего планируется израсходовать более 1 тонны взрывчатых веществ.

"В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся десять населенных пунктов, в которых проживают свыше 3,5 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории Центрального военного округа в этом году сформированы 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. Более 600 военнослужащих и порядка 70 единиц техники готовы при необходимости прийти на помощь местному населению 29 регионов Урала, Сибири и Поволжья.