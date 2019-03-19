В Свердловской области 52 ветерана войны получат выплаты на жилье в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Пятьдесят два ветерана Великой Отечественной войны получат в 2019 году в Свердловской области единовременную денежную выплату из федерального бюджета в размере около 1,7 млн рублей на улучшение жилищных условий, сообщил во вторник департамент информационной политики региона.

"В 2019 году 52 уральца получат единовременную денежную выплату в рамках указа президента Российской Федерации по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших или умерших участников ВОВ. Единовременная денежная выплата составляет 1,688 млн рублей", - говорится в сообщении.

Свердловская область в 2019 году получила из федерального бюджета 87,6 млн рублей на выплаты ветеранам и членам их семей на жилье.

"До конца марта муниципалитеты области выдадут все уведомления на право получения денежной выплаты. В этом году в сводном списке два непосредственных участника войны, два жителя блокадного Ленинграда, остальные - вдовы, чьи мужья не вернулись с войны, погибли или умерли после Великой Отечественной", - пояснила пресс-служба.

Ранее реализация указа президента позволила в Свердловской области улучшить жилищные условия более 5,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.