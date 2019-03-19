Противотуберкулезный диспансер крупного района Екатеринбурга закрывают из-за нарушений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Отделение Свердловского противотуберкулезного диспансера в Чкаловском районе Екатеринбурга с 1 апреля прекращает работу из-за несоответствия здания санитарным требованиям и нормам пожарной безопасности. Пациентов одного их самых крупных районов областного центра с населением более 270 тыс. человек будут принимать в основном корпусе диспансера, расположенном в другой части города, сообщила во вторник ТАСС главный врач областного медучреждения Ирина Лихачева.

"Здание противотуберкулезного диспансерного отделения Чкаловского района не соответствует современным требованиям санитарных и противопожарных норм и правил, что не позволяет оказывать качественную специализированную медицинскую помощь пациентам по профилю "Фтизиатрия". Амбулаторный прием и дневной стационар для жителей Чкаловского района организован в консультативно- диагностической поликлинике Свердловского областного диспансера на Дублере Сибирского тракта, 56, - сказала Лихачева.

Как пояснили ТАСС в областном диспансере, двухэтажное здание Чкаловской противотуберкулезной поликлиники Екатеринбурга было построено в 50-х годах XX века. "По оценкам экспертов, восстановлению оно не подлежит", - уточнили в медучреждении.

Пациенты отделения диспансера рассказали ТАСС, что выступают категорически против переноса отделения на Дублер Сибирского тракта. "Мы должны ежедневно посещать процедурный кабинет, получать таблетки и ставить инъекции. Но из-за тяжелого финансового положения и ограниченных физических возможностей (многие пациенты диспансера - инвалиды), мы не сможем ездить за город так часто", - рассказал один из пациентов отделения Николай Смирнов.

В заявлении, которое пациенты диспансера написали на имя главы администрации Чкаловского района Вячеслава Мишарина (документ имеется распоряжении ТАСС), отмечается, что перенос отделения из Чкаловского района может поставить под угрозу здоровье всех жителей города. "Мы вынуждены кататься по полдня на общественном транспорте, заражая при этом наших соотечественников. Тем же, кто не сможет ездить, остается только умирать дома. При этом мы опять же станем невольными участниками угрозы заражения жителей города. Ведь и в магазин мы будем ходить, и за квартиру нужно платить, и детей отводить в детский сад", - говорится в заявлении.

На момент публикации просьбу ТАСС прокомментировать заявление пациентов Чкаловского противотуберкулезного диспансера диспансере оставили без ответа. Официальным комментарием регионального Минздрава агентство также не располагает.