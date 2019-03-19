Власти Тюменской области ко Дню Победы окажут единовременную помощь ветеранам войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Тюменской области ко Дню Победы окажут единовременную помощь проживающим в регионе ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей, ее получат 21 160 человек, сообщила во вторник пресс-служба тюменского губернатора.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об оказании единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы. В 2019 году получателями единовременной помощи станут 21 160 человек", - говорится в сообщении.

Ожидается, что выплату в размере 5 000 рублей получат участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, пережившие блокаду Ленинграда и вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак.

Труженики тыла и дети погибших участников Великой Отечественной войны получат выплату в размере 2 000 рублей.