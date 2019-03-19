Опека в Магнитогорске отозвала иск о лишении прав матери-инвалида

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Органы опеки в Магнитогорске отозвали судебный иск о лишении родительских прав матери новорожденного ребенка, которая является инвалидом. Об этом сообщается во вторник на странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, органы опеки подали в суд иск с требованием ограничить 20-летнюю мать-инвалида в правах, так как считают, что она якобы не сможет воспитывать ребенка.

"Органами опеки и попечительства принято решение отозвать судебный иск о лишении родительских прав матери-сироты. Семье будет оказана необходимая помощь, а также организовано сопровождение социальными службами", - говорится в сообщении института уполномоченных по правам ребенка.

Буторина отметила, что взяла на контроль ситуацию с этой семьей. "В настоящее время малышка вместе с мамой находится в больнице по медицинским показаниям, выписка планируется в конце недели. После выписки мама вместе с малышкой будут проживать по своему месту жительства. Им будет оказана необходимая поддержка, медицинское сопровождение патронажной сестры, социальные службы также будут сопровождать и поддерживать данную семью", - сказала омбудсмен.

Федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова находится на связи с Буториной и уполномоченными ведомствами.