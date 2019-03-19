Более половины собственников квартир поврежденного в Магнитогорске дома купили новое жилье

Ранее сообщалось, что седьмой и восьмой подъезды поврежденного дома №164 будут демонтированы, хозяевам квартир выделят единовременные выплаты для приобретения нового жилья из расчета 31 тыс. 725 рублей за 1 кв. м общей площади.

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Более половины жителей из двух подъездов жилого дома в Магнитогорске (Челябинская область), где 31 декабря 2018 года после взрыва произошло обрушение, купили с государственной поддержкой новое жилье, сообщила журналистам во вторник пресс-служба главы региона.

"Жители разрушенных седьмого и восьмого подъездов продолжают приобретать новые квартиры. Всего в списке 139 собственников, на данный момент приобретено 72 квартиры. На эти цели государством отдельно из федерального бюджета выделено 133 млн 625,7 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что право на расселение также получили жильцы всех остальных подъездов дома: с первого по шестой и с девятого по двенадцатый. Всего на расселение дома направлено 900 млн рублей, в том числе 500 млн - из федерального бюджета, 100 млн - из областного бюджета и 300 млн - от Магнитогорского металлургического комбината.

"Кто по тем или иным причинам не хочет оставаться в этом доме, сможет приобрести новое жилье, причем, люди не ограничены в выборе: они смогут купить жилые дома или квартиры в любом населенном пункте. Те, кто захочет по- прежнему проживать в своих квартирах, смогут остаться", - цитирует губернатора Челябинской области Бориса Дубровского пресс-служба.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.