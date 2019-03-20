{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура на Урале организовала проверку из-за падения глыбы льда на беременную женщину

Инцидент произошел в Екатеринбурге, женщина получила черепно-мозговую травму и ушиб бедра
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о падении с крыши жилого дома в Екатеринбурге глыбы льда на беременную женщину. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным СМИ, инцидент произошел во вторник.

"Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о падении в центре Екатеринбурга глыбы льда на беременную женщину. Женщина, согласно справке бригады скорой медицинской помощи, получила черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра", - сказали в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что управляющая компания дома "УК "Стандарт", с крыши которого упала глыба льда, некачественно выполнила все требования по содержанию дома. "Прокуратура района внесла представление директору компании с требованием устранения нарушений федерального законодательства", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в прокуратуре запланировано совещание с руководителями крупных управляющих компаний города и представителей администрации города о ненадлежащей организации сезонных работ.

Теги
РоссияСвердловская область
Полпред в УрФО представил врио челябинского губернатора депутатам и правительству региона
На церемонии представления Алексея Текслера также присутствуют руководители Челябинска и районов области
Читать полностью