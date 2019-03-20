Чистая прибыль "МРСК Урала" по МСФО снизилась до 640,8 млн руб. по итогам 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "МРСК Урала" (входит в "Россети") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2018 года снизилась до 640,8 млн рублей с 4,1 млрд рублей, полученных годом ранее, следует из отчета компании, опубликованного в среду.

"Снижение финансового результата <...> обусловлено созданием резерва по сомнительным долгам на задолженность АО "Роскоммунэнерго", ПАО "Челябэнергосбыт" и ООО "НУЭСК" в результате лишения этих контрагентов статуса гарантирующего поставщика", - говорится в сообщении.

При этом выручка "МРСК Урала" от реализации услуг за прошлый год выросла на 23,6% и составила 100,3 млрд рублей. Это обусловлено ростом выручки от услуг по передаче электроэнергии. При этом расходы компании за отчетный период составили 99,8 млрд рублей.

"МРСК Урала" - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

В состав межрегиональной распределительной сетевой компании Урала ("МРСК Урала") входят три филиала: "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - "Екатеринбургская электросетевая компания". К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона.