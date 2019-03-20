Количество ДТП в Югре снизилось более чем на 20% в 2018 г. благодаря фото- видеофиксации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. /ТАСС/. Установка барьерного ограждения и камер фото- видеофиксации в наиболее опасных участках дорог позволило снизить количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 22,3% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном департаменте общественных и внешних связей по итогам заседания окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"По итогам прошлого года в Югре на дорогах регионального и межмуниципального значения зарегистрировано 320 ДТП против 412 в 2017 году. Наиболее значительное снижение аварийности произошло на трассах, проходящих по территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского и Советского районов", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, среди наиболее эффективных мер, позволивших добиться снижения показателей аварийности на дорогах в 2018 году - установка барьерного ограждения, освещение пешеходных переходов и камер фото- видеофиксации в местах концентрации ДТП.

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила проинспектировать все дороги региона по качеству дорожного полотна для установления максимально разрешенной скорости.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скорости на 10 км/час. В качестве аргумента он отметил, что превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 км/час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%.