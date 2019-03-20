Врио главы Челябинской области планирует посетить Магнитогорск в ближайшее время

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и заняться решением проблем людей, которые пострадали в результате трагедии 31 декабря 2018 года, сообщил он журналистам в среду.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого заместителя министра энергетики РФ Текслера. Дубровский, который руководил регионом с 2014 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

"В ближайшее время будет посещение Магнитогорска, обсуждение тех вопросов, которые связаны с [поврежденным] домом. Планирую активную работу с посещением максимального числа районов, городов, общение с людьми. Нужно "напитаться" теми проблемами, которые есть в регионе", - сказал Текслер.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково- спасательная операция длилась четыре дня.