Врио главы Челябинской области будет опираться на местные кадры в решении проблем региона

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен сотрудничать с местными кадрами при решении проблем региона, сообщил он в среду журналистам.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого заместителя министра энергетики РФ Текслера. Дубровский, который руководил регионом с 2014 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

"В решении проблем буду опираться на местные кадры и ставить во главу угла нужды наших жителей", - сказал он.

Во время представления правительству и депутатам региона он отметил, что планирует привлекать к процессу управления и общественные организации. "Важна обратная связь с населением. Безусловно, рассчитываю на взаимодействие с представительным органом власти, с мэрами, со всеми, кто присутствует в зале. На каждого жителя Челябинской области, в частности", - отметил он.

46-летний Текслер ранее был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.