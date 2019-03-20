"Уральские авиалинии" самостоятельно отозвали 67 допусков на полеты в страны СНГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" самостоятельно отозвала в Росавиации допуски на полеты по 67 маршрутам из городов России в страны СНГ. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" самостоятельно отозвала в Росавиации допуски на полеты на некоторые маршруты в рамках усовершенствования маршрутной сети. Эти шаги предприняты для повышения эффективности авиакомпании и не повлияют на общий объем ее деятельности или качество оказываемых услуг", - сказали в пресс-службе.

В приказе Росавиации от 19 марта фигурируют 67 маршрутов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Волгограда, Уфы и других городов России в города Грузии, Армении, Таджикистана, Казахстана, Молдавии и Киргизии.

"Большая часть допусков отозвана по маршрутам, которые никогда ранее не выполнялись, поскольку получение допусков изначально не означает, что такие рейсы непременно появятся. Допуск к полетам по маршруту - это необходимый документ для начала планирования таких перелетов. Но внедрение этих рейсов в расписание зависит от многих факторов, в том числе экономической ситуации и востребованности направления", - пояснили в пресс-службе.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний, согласно рейтингу Росавиации за январь-ноябрь 2018 года. В 2018 году было перевезено более 9 тыс. пассажиров.