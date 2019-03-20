"Далур" начал промышленное освоение уранового месторождения в Шумихе Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Предприятие АО "Далур" (входит в контур управления уранового холдинга "Атомредметзолото" - горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом") начало промышленное освоение Хохловского месторождения урана в Шумихинском районе Курганской области, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Месторождение отрабатывает АО "Далур". Предприятием разработан проект и вскоре начнется строительство прирельсовой базы на окраине Шумихи, в непосредственной близости от Центральной залежи Хохловского месторождения, которая в настоящее время отрабатывается", - говорится в сообщении. Прирельсовая база на железной дороге Курган - Екатеринбург необходима для удешевления логистики. В настоящее время перевозки производятся с прирельсовой базы "Далура" в городе Далматово.

В пресс-службе отметили, что планы развития уранодобычи поддержаны жителями Шумихинского района на общественных слушаниях, которые прошли в селе Трусилово в декабре 2018 года.

Основной объем стратегического металла в Зауралье добывается на Далматовском месторождении в одноименном районе. По планам предприятия "Далур" центр уранодобычи региона будет перемещаться в Шумихинский район, Хохловское месторождение урана заработает на полную мощность к 2021 году.

"Далур" - первое в России предприятие, добывающее уран способом скважинного подземного выщелачивания. Предприятие разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района, чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. тонн урана.