Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили на кладбище в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело после того, как в среду днем на кладбище в Челябинске нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба управления.

"Днем 20 марта текущего года на территории Успенского кладбища Курчатовского района в Челябинске обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, а также оперативные сотрудники органов внутренних дел.