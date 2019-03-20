В Югре приговорили к 7,5 года колонии оправданного ранее экс-военкома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. /ТАСС/. Югорский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему военному комиссару Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Андрею Баймуканову. Об этом сообщается на сайте Югорского райсуда.

"Баймуканов признан виновным по статье УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Он приговорен к 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 10,8 млн рублей штрафа, а также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года", - говорится в сообщении. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Как поясняется в сообщении, изначально экс-военком обвинялся по двум статьям УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По информации суда, он через посредника получил 180 тыс. рублей взятки за освобождение от военной службы призывника и выдаче ему военного билета с отметкой об ограниченной годности к военной службе.

В мае 2018 года Югорский районный суд признал его невиновным и вынес оправдательный приговор "в связи с отсутствием в действиях экс-военкома состава преступления". Однако в связи с обжалованием прокуратуры, вышестоящий суд отменил данное решение и направил материалы дела на новое рассмотрение в Югорский районный суд в новом составе судей, уточняется в сообщении.

При этом в ходе нового рассмотрения дела гособвинитель отказался от обвинений по статье о злоупотреблении полномочиями, указав, что они вменены излишне.