Врио главы Челябинской области переназначил правительство региона, кроме одного министра

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого заместителя министра энергетики РФ Текслера. Дубровский, который руководил регионом с 2014 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оставил работать всех членов областного правительства, кроме ответственного за дорожное хозяйство и транспорт Дмитрия Микулика, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного правительства.

"Правительство [по требованию законодательства] полным составом ушло в отставку. Затем все члены правительства были переназначены, за исключением Дмитрия Микулика. Это связано с отсутствием доверия к нему", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила факт антиконкурентного соглашения между Дубровским, министерством дорожного хозяйства региона, а также компанией "Южуралмост". По данным ведомства, результатом реализации антиконкурентного соглашения стало "ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области". Фактически с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере.

Дмитрий Микулик был назначен на должность министра в марте 2016 года.