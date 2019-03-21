В районных больницах Курганской области выявили многомиллионные нарушения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Итоги проверок центральных районных больниц Курганской области, которые начались в конце 2018 года, подвели в правительстве региона. Ущерб составил десятки миллионов рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора.

"Были проверены все 24 центральные районные больницы [региона]. Анализ деятельности медицинских учреждений проводился по пяти показателям: организация оплаты труда, закупочная деятельность, распоряжение и пользование имуществом, ремонты, использование средств от приносящей доход деятельности. Серьезные нарушения выявлены практически по всем показателям. Ущерб от системных нарушений исчисляется десятками миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что были выявлено превышение лимитов по годовому объему закупок, которые учреждения вправе по 44-ФЗ проводить без конкурсных процедур. "По предварительным подсчетам, суммы контрактов завышены минимум на 10 млн рублей. Порядка 45-50 млн рублей за два года было переплачено по услугам санитарной авиации", - приводит пресс-служба данные региональной Счетной палаты.

Кроме того, в ряде больниц выявлены случаи завышения начальной цены контрактов, а также превышения стоимости закупа над реальной стоимостью изделий. "В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность работников, не медицинского персонала - лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью, как и сумм, направленных на их заработную плату. Превышение составило более 19 миллионов рублей", - приводит пресс-служба цитату заместителя губернатора-начальник финансового управления Константин Ермаков.

Врио губернатора Вадим Шумков распорядился привлечь к дисциплинарной ответственности нарушителей финансовой дисциплины, а материалы, имеющие признаки хищения бюджетных средств, по итогам проверок ревизионной группы направить в правоохранительные органы.