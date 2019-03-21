Уральские ученые определят механизмы выявления и исключения чужеродной ДНК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения РАН выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на проект по выявлению механизмов элиминации (исключения - прим. ТАСС) чужеродной ДНК у так называемых гибридных организмов. Об этом в четверг ТАСС сообщил профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии, заведующий лабораторией функциональной экологии наземных животных Уральского отделения РАН Владимир Вершинин.

"Явление внедрения в геном (совокупность генов - прим. ТАСС) чужеродной ДНК известно давно, связанные с этим процессы регулярно происходят в живой природе. У ряда видов выработались механизмы распознавания чужеродной ДНК и ее "удаления". Исследование мы проводим на озерных и прудовых лягушках, от которых появляется гибридный вид, продуцирующий половые клетки одного из исходных видов: прудовых или озерных. Но гаметы какого из родительских видов появятся, а какой из геномов будет исключен - неизвестно", - сказал Вершинин.

Как пояснил собеседник агентства, для исследования выбраны именно лягушки, потому что они являются "удобными модельными организмами" для таких исследований. Процесс получения потомства от других видов животных намного сложнее.

"Механизмы гибридизации и распознавания чужеродной ДНК сходны для разных систематических групп, поэтому результаты, полученные в ходе исследования могут быть экстраполированы (перенесены - прим. ТАСС) на другие организмы", - добавил профессор.

По словам ученого, вирус, внедряясь в живую клетку, "перестраивает" ее функционирование по программе своей ДНК или РНК, и клетка "перестает работать на собственный организм". По словам профессора, сведения, полученные на амфибиях, могут "существенно расширить представления о механизмах распознавания и элиминации чужеродного генетического материала живыми организмами".

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.