ЕСПЧ отказал в удовлетворении запроса члена организации "Свидетели Иеговы"

"Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса Сергея Логинова о применении срочных обеспечительных мер по делу, поскольку он якобы подвергся пыткам со стороны представителей российских следственных органов в ходе уголовного преследования. В рамках реагирования на соответствующее обращение ЕСПЧ предложил российским властям провести независимый медицинский осмотр заявителя с целью подтверждения или опровержения выдвинутых им претензий", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении запроса одного из членов организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) в Сургуте о применении обеспечительных мер после заявлений о пытках со стороны российских следственных органов. Об этом в четверг сообщается на сайте Минюста России.

Отмечается, что Минюст и ФСИН провели медицинское обследование заявителя с участием независимых специалистов, которое не подтвердило факта применения пыток. В ведомстве пояснили, что после рассмотрения предоставленных доказательств и правовой аргументации ЕСПЧ не усмотрел обоснованных причин для удовлетворения ходатайства Логинова.

В середине февраля в Сургуте были задержаны трое членов организации, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Последователи данной организации участвовали в конспиративных собраниях, распространяли среди населения запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых адептов.

Последователи "Свидетелей Иеговы" сообщили на своем сайте, что 15 февраля после обысков их адепты были доставлены в здание управления Следственного комитета, где им якобы связали руки скотчем, избили, раздели, обливали водой и пытали электрошокером. Несколько человек получили травмы и обратились в надзорные органы, отмечалось в сообщении. В региональном СК информацию о пытках опровергли.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.